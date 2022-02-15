В Татарстане не построят «Тюбетей Tower», а в Казани вновь откроют «Барионикс»:Главное на 15 февраля

В вечернем дайджесте ProKazan.ru собрал самое интересное за уходящий день.

В Казани опять откроется аквапарк «Барионикс»

1 сентября прошлого года аквапарк был закрыт - истек срок договора аренды. Barionix арендовал помещение в развлекательном комплексе FUN24 (Подробности).

Юристы пояснили, кому за долги могут "заморозить" водительские права

Временное приостановление действия водительского удостоверения у должника - мера вынужденная. Сначала приставы должны оповестить об этом должника, информация о "заморозке" появится в базе данных ГИБДД (Подробности).

МОК пояснила, каким образом запрещенное вещество могло попасть в организм фигуристки Валиевой

Допинг-проба, взятая у нее 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин (Подробности).

Кастинг-директор «Слова пацана» о Челнах: «Никогда не встречала такого негостеприимного приема»

Ранее в местном молодежном центре его проводить отказались, сославшись на эпидситуацию. В связи с этим кастинг-группа решила арендовать частную локацию. У директора отбора Юлии Мариной сложилось неоднозначное впечатление насчет города (Подробности).

Власти Татарстана отказались от строительства башни «Тюбетей Tower» в Казани

Пермский инвестор проекта «Тюбетей Tower» Рашид Габдуллин заявил, что больше не имеет отношения к этой стройке (Подробности).