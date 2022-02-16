В Московской области, в городе Королеве, задержана воспитатель детского сада за систематическую кражу золотых крестиков у воспитанников дошкольного учреждения, сообщили в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Заявления в полицию о пропаже крестиков поступили сразу от троих родителей детей. Общая сумма ущерба превышает 17 тысяч рублей.

Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и установили, что к пропаже ювелирных изделий может быть причастная 52-летняя воспитательница, которая все похищенное сдавала в ломбард. Часть имущества нашли и вернут законным владельцам.

Против воспитательницы возбудили уголовные дела о краже. Женщина находится под подпиской о невыезде.