50-летняя жительница Московской области сбежала из дома после ссоры с мужем в одной пижаме и тапочках. Ее замерзшее тело нашли в лесу.

Как поясняет подруга погибшей женщины, ссора между супругами возникла из-за сущего пустяка: тот неудачно пошутил.

"Сообщил ей, что к нему в гости приезжает любовница. И действительно, дверь открылась и на пороге появилась девушка с чемоданом. Наташа убежала так быстро, что муж не успел ей сказать, что пошутил: это была его племянница", — пояснила подруга погибшей.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов ведут проверку.