В законную силу вступил приговор, который вынесли в Татарстане руководителю республиканской структуры международного экстремистского объединения "Нурджулар", признанного запрещенным в РФ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РТ. Речь идет о Габдрахмане Наумове, бывшем имаме одной из мечетей в Казани.

Следователи установили, что Наумов руководил законспирированной ячейкой террористической организации. В столице Татарстана он проводил собрания, отбирал для ячейки новых адептов, собирал деньги на нужды членов организации, которые ездили по деревням и выступали перед детьми под видом студентов Российского исламского института.

Суд отправил Наумова в колонию на шесть с половиной лет.