Двое мигрантов из Средней Азии напали на женщину на востоке Москвы и изнасиловали ее, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Установлено, что двое мигрантов, которые работали в Москве дворниками, будучи нетрезвыми, захотели любви и ласки. Вот тогда и созрел преступный план. На улице Вешняковской они напали на женщину и изнасиловали ее. Мужчинам 29 и 40 лет. Оба задержаны и обвиняются теперь в групповом изнасиловании. Следователи намерены ходатайствовать об их аресте.

Задержали насильников на месте преступления, поскольку в полицию позвонили услышавшие женские крики очевидцы.