В Нижнекамске ученик 8 класса явился в школу с пистолетом и расстрелял лампочки в туалете и стены родного учебного заведения, сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на очевидцев происходящего.

В Управлении образования города отреагировали на историю:

"По этому факту проводят проверку. Ситуация находится под контролем", – сообщил руководитель Управления образования Нижнекамского района Айдар Гарифуллин.

Первыми забили тревогу социальные сети, в которых появились сообщения об ученике, который явился в школу № 32 с пистолетом. По словам одноклассников мальчика, он ранее никогда не проявлял никакой агрессии, вел себя вполне адекватно.

Сейчас устанавливается, откуда восьмиклассник принес оружие.