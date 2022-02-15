Вахитовский районный суд в Казани продлил аресты нескольким членам ОПГ «Тукаевские» из 30 обвиняемых в тяжких преступлениях.

Судьи рассмотрели восемь ходатайств следствия о продлении мер пресечения накануне сколько же будет рассмотрено и сегодня: следствие просит продлить аресты на 3 месяца - до 8 июня 2022 года, сообщает "Бизнес Онлайн".

В обширном уголовном деле "Тукаевских" насчитывается 73 эпизода мошенничества, автомобильных "подстав", вымогательств и иных преступных деяний. Судят в общей сложности 30 человек.