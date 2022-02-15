В Стамбуле на туристку из Казани совершил нападение неизвестный ей мужчина с катаной. Длинный и острый японский меч оставил у девушки глубокую рану на голове и другие травмы.

Очевидцы рассказали, что вечером женщины возвращали в свой отель, за ними увязался мужчина в черной куртке. В какой-то момент он выхватил катану и нанес несколько стремительных ударов по голове туристке из Казани. Вторая девушка успела отбежать. После этого "самурай" подался в бега.

Известно, что жительнице Казани потребовалась медицинская помощь.