Банк «Открытие» утвердил корпоративную стратегию устойчивого развития

Наблюдательный совет банка «Открытие» утвердил стратегию кредитной организации в области корпоративного управления, социальной и экологической ответственности. Документ резюмирует уже сделанные шаги банка в этой области и устанавливает вектор развития бизнеса в рамках ESG-повестки до конца 2023 года.

Стратегия закрепляет принципы устойчивого развития «Открытия» и основные направления деятельности банка в этой области, определяет основные цели и ключевые показатели эффективности, которых банк должен достичь по итогам ее реализации.

Также документ устанавливает корпоративную систему управления устойчивым развитием. При Наблюдательном совете действует профильный комитет, который определяет основные направления этой работы и отвечает за интеграцию ESG-принципов в процессы группы. Операционную реализацию стратегии осуществляет Управляющий комитет по ESG, состоящий из представителей всех ключевых блоков банка.

В основу стратегии заложены интересы ключевых групп стейкхолдеров – государства, общества, клиентов, инвесторов и сотрудников банка. Направления устойчивого развития сформулированы в тесном сотрудничестве с экспертным сообществом, а также с учетом мнения международных и российских рейтинговых агентств.

Определяя основные цели в рамках ESG-повестки, банк ориентировался на цели устойчивого развития ООН, объявленные в 2016 году. Среди них выбраны 5 приоритетных целей, в достижении которых «Открытие» может принести максимальную пользу обществу.

Ключевым направлением утвержденной стратегии стало ответственное финансирование. Задача «Открытия» – стать для клиентов надежным партнером в реализации проектов с позитивным влиянием на окружающую среду и общество. Стратегия предполагает двукратный рост доли таких кредитов в корпоративном портфеле банка. Это направление соответствует цели ООН по борьбе с изменением климата.

Другим вектором развития было выбрано ответственное потребление и производство. В рамках этой цели банк масштабирует программы по повышению эффективности потребления ресурсов и энергии, обязуясь регулярно отчитываться о своем прогрессе. Банк будет стремиться к сокращению выбросов углерода по scope 1 и scope 2 и потребления электроэнергии более чем на 10%.

Кроме того, «Открытие» ставит своим приоритетом развитие малого бизнеса в России через оказание качественных финансовых услуг, цифровизацию сервисов и повышение финансовой грамотности. За период стратегии банк планирует расширить клиентскую базу в сегменте МСБ на 30%. В этом он ориентируется на цель ООН по экономическому росту и достойной работе.

В рамках цели ООН, направленной на достижение гендерного равенства, «Открытие» продолжит работу по преодолению гендерных барьеров как внутри группы, так и в отношении клиентов. Сейчас доля женщин среди сотрудников головного офиса банка составляет 57%, а в топ-менеджменте – 40%.

Банк заинтересован в подготовке профессионалов высокого уровня и развитии качественного образования в России. Поэтому в рамках стратегии «Открытие» продолжит активно развивать сотрудничество с НИУ-ВШЭ, где уже функционируют 2 базовые кафедры от банка.

Виктор Николаев, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

«Как один из крупнейших банков страны, мы несем ответственность перед своими сотрудниками и обществом, поэтому разработка ESG-стратегии стала для нас логичным шагом. Работу в области устойчивого развития банк начал давно, но стратегия позволит нам сделать ее системной и прозрачной. При этом мы понимаем, что наша главная компетенция сосредоточена в кредитовании бизнеса, поэтому ключевым направлением нашей ESG-стратегии стало именно ответственное финансирование. Для этого команда «Открытия» уже проделала большую работу, разработав концепцию системы управления ESG-рисками и утвердив критерии оценки экологического риска. Его низкий уровень в кредитуемых нами проектах позволит снизить стоимость заемных средств для клиентов».

Роман Зильберман, вице-президент, председатель Управляющего комитета по ESG банка «Открытие»:

«Одной из ключевых задач ESG-стратегии является повышение прозрачности нашей деятельности в сфере устойчивого развития для всех заинтересованных сторон. В рамках этой задачи мы уже начали диалог с российскими и международными рейтинговыми агентствами для получения внешних независимых оценок ESG-зрелости банка, а также в 2022 году расширим нефинансовую отчетность организации в соответствии с международными стандартами и рекомендациями ЦБ».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.