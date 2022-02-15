В городе Шахты Ростовской области мужчина сгорел заживо прямо на городской площади. Прохожие не сразу поняли, что горит живой человек, а не манекен, мужчина стоял неподвижно, не шевелился, был весь объят пламенем.

Когда поняли, что горит человек, двое из очевидцев сразу бросились тушить его, пытались стащить одежду, сняли одежду с себя и начали забрасывать ею пламя. Один из прохожих сбегал в ближайшее кафе и взял там огнетушитель.

Через пять минут подъехала скорая помощь, потом МЧС и полиция. Спасти пострадавшего, к сожалению, не удалось. В карете скорой помощи он умер, несмотря на попытки медиков его реанимировать. Зачем мужчина поджег себя и что хотел этим сказать, вопрос, на который пока нет ответа. Мотивы человека установит следствие.