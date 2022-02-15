В Татарстан в конце текущей недели придет настоящее весеннее тепло, воздух прогреется до плюсовых температур, сообщает республиканский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, с пятницы, 18 февраля, не будет осадков большую часть суток. И пятничный вечер ознаменуется сменой погоды: на западе республики еще может пройти снег с сильным ветром до 20 метров в секунду. Ночью будет 2-7 градусов мороза, а днем столбики термометров покажут уверенный +1 градус.

Теплыми будут и предстоящие выходные, правда, под действием циклона возможны снегопады. Температура воздуха прогреется до 2 градусов выше нуля.

При оттепели с мокрым снегом возможны сходы снежной наледи с крыш, жителей Татарстана просят быть внимательными.