В мировой суд в Саратовской области поступило дело против прокурора и его товарищей, которые решили поохотиться, но нарушили закон. Охотинспекторы задержали в угодьях троих мужчин. Одного узнали сразу - заместитель прокурора района Сергей Харьковский.

Чтобы задержать нарушителей, пришлось задействовать силы ОМОНа, ведь охотники пытались сбежать, а один из них, как сообщает ИА "Взгляд-инфо", даже успел сбросить в снег ружье и патронташ.

Без лицензии мужчины отстреливали кабанов. Инспекторам "тыкали", вели себя грубо.

Зампрокурора попадал в такую же историю 10 лет назад, его даже обвиняли в нарушении правил охоты.