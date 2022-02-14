В Московской области против пенсионерки возбудили уголовное дело за призыв вернуть СССР. 71-летняя Валентина Реунова из Подмосковья и 55-летнний Игорь Горбачев из Иркутска провели стрим, на котором призвали свергнуть власть и вернуть обратно СССР.

Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости.

Горбачев пошел чуть дальше и призвал вступить в ряды народной армии, чтобы силой сменить власть, а потом вернуть исторические границы СССР, отстаивать его пенсионеры предложили до последней капли крови и с оружием в руках.

Дело возбуждено по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Горбачева уже арестовали, Реунова пока остается на свободе.