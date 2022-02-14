В России дан старт всеобщему голосованию за самый лучший город страны в 2022 году. Среди номинантов есть и Казань.

"Город России - национальный выбор" - так называется голосование, в котором каждый желающий может принять участие, отдав голос за наиболее привлекательный, по его мнению, и узнаваемый российский город.

Казань пока не входит в первую десятку городов-лидеров. Пока на первом месте находится Владивосток, далее идет Нальчик, а третьим - Севастополь.