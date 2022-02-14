Исполнителя главной роли в сериале "День рождения Буржуя" актера Валерия Николаева доставили в психиатрическую клинику. Как сообщают "Известия" со ссылкой на собственный источник, врачи диагностировали у знаменитости биполярное расстройство.

"Врачи диагностировали у актера биполярное расстройство. Мужчина находился в спецприемнике, где начал вести себя неадекватно. Николаев заявил, что сокамерник облил его кипятком, но медики повреждений на теле актера не обнаружили", — рассказал источник.

Николаев попал в московский спецприемник еще 11 февраля, когда сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Будучи в изоляторе, актер заявил, что сокамерники облили его кипятком. Он написал заявление в полицию, в котором описал, что получил сильные ожоги, что у него повреждено 40% тела, а ущерб, нанесенный ему, превышает 20 миллионов рублей.

Валерий Николаев — актер театра и кино, наибольшую известность ему принесла роль бизнесмена Владимира Коваленко в сериалах "День рождения Буржуя" и "День рождения Буржуя 2". Артист также снимался в США.