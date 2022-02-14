Казанцам предлагают 172 круиза на судах компании ВолгаWolga

На теплоходе музыка играет....

Да, действительно, на теплоходах компании «ВолгаWolga» — «Владимир Маяковский», «Павел Бажов», «Михаил Кутузов», «Юрий Никулин» часто играет ритмичная музыка. Весело и задорно проходят развлекательные программы на наших теплоходах. Начиная от бортовых танцев, которые так полюбились клиентам, когда теплоходы отходят от причалов городов, и заканчивая насыщенными вечерними программами.

Кроме этого, каждый день на теплоходе начинается с утренней зарядки, которая дарит заряд бодрости на весь день. Развлечения есть для любого возраста. Для детей — это подвижные детские программы и творческие занятия в детской комнате. Для клиентов старшего возраста — душевные вечера с песнями, для всех — игровые программы, танцевальные мастер классы, дискотеки. Каждый находит программу по душе.

Компания предлагает клиентам разнообразные круизные маршруты от 3 до 15 дней с отправлением из Ульяновска, Самары, Казани и других городов. Начинается навигация в мае и завершается в начале октября. Маршруты проходят по красивейшим рекам Волге и Каме, а также с заходом на Дон, Вытегру, Вятку, через Онежское и Ладожское озеро.

Большой популярностью пользуются южные круизы — до Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, а также экскурсионные маршруты до Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, в Карелию.

Программы до Перми из Казани — это изюминка нашей компании. По отзывам наших постоянных клиентов — нет ничего душевнее чем наши круизы под брендом «Легенды Пармы», когда вы вовлекаетесь в этно-фестивальную программу: показ моды, танцы, игры и викторины, мастер-классы, дегустация национальных удмуртских и коми-пермяцких блюд, а на стоянках предлагаем отправиться в одну из специально разработанных автобусных этно-экскурсий.

Во время всех наших круизов есть возможность посмотреть города, которые находятся не на реке. Например, из Нижнего Новгорода можно съездить посмотреть Владимир, Суздаль, в круизах до Твери можно посетить Старицу, Ржев или оз.Селигер и Торжок, а в круизах до Перми есть возможность побывать в Уральском мегаполисе Екатеринбурге и увидеть одно из чудес света — Кунгурскую ледяную пещеру.

Все речные круизы из Казани спланированы так, что каждый день вы можете выйти и погулять в новом городе.

Новинкой навигации-2022 станет круиз на теплоходе «Юрий Никулин» до Петрозаводска и с дальнейшим прохождение по Беломорканалу. Во время него можно посетить Соловки или сходить к Беломорским Петроглифам. Круиз пройдет в июне в период карельских белых ночей.

Для размещения туристов на теплоходах мы рады предложить различные виды кают, от комфортабельных до экономичных. Возможно 1,2,3,4-х местное размещение. Ценовая политика также разнообразна, мы подбираем круиз практически на любой бюджет.

Отдельное слово хочется сказать про питание на наших теплоходах. Качественное, сбалансированное 3-х разовое питание организовано по заказной системе. На выбор 2 супа, 3 горячих блюда, закуска, десерт. Все блюда красиво сервируются, за каждым столом закреплён официант, который поможет в выборе блюд и других вопросах. Питание на борту проходит в 2 смены с разницей в час.

Также на теплоходах есть бар, где вам предлагаются прохладительные, алкогольные напитки, вкусный чай и ароматный кофе, мороженое, снеки.

Попадая на теплоход, клиенты окружены заботой организаторов круизов, пропитываются атмосферой дружбы, заряжаются хорошим настроением. Желание повторно пойти с нами в круиз на следующий год возникает почти у каждого.

А мы всегда рады в этом помочь! Мы приглашаем всех, кто нас хорошо знает и тех, кто с нами ещё не был в круизах, на теплоходы «Владимир Маяковский», «Юрий Никулин», «Павел Бажов» и «Михаил Кутузов»!