В Нижнекамске сотрудники полиции проверили информацию о педофиле, который якобы пытался заманить в машину третьеклассника, данные не подтвердились. Выяснилось, что ребенок так решил пошутить на мамой, но в итоге всполошил весь город.

Напомним, что историю рассказала в социальных сетях мать третьеклассника. Она поведала со слов сына, что незнакомец настойчиво зазывал его в свой автомобиль, обещал купить игрушку, но мальчик убежал. Это сообщение встревожило родителей всех нижнекамских школьников.

Как сообщили в МВД России по Нижнекамскому району, в ходе беседы с ребенком, сам школьник признался, что никакого мужчины-педофила не было, он его придумал, хотел пошутить над мамой.