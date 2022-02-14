В Саратовской области пятилетний ребенок чуть не погиб от рук собственной мамы: женщина пыталась зарезать чадо ножом. Медикам удалось спасти изрезанного ребенка, но его состояние остается тяжелым, сообщил в своем Инстаграме министр здравоохранения области Олег Костин.

Он отметил, что сейчас главная задача врачей - стабилизировать состояние ребенка, после чего принято решение перевести его в одну из федеральных клиник, саратовских врачей постоянно консультируют специалисты клиники доктора Леонида Рошаля.

Следователи предварительно установили, что пьяная мать нанесла несколько ножевых ударов в живот, в грудь и по шее пятилетнему сыну. Спасла ребенка реакция соседей, которые в ответ на крики и шум вызвали скорую и полицию.

Женщина задержана. Возбуждено дело, расследование находится на личном контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.