В парке нашли костные останки пожилой женщины

В парке имени Юрия Гагарина в Калининграде были обнаружены костные останки. Об этом сообщает “Калининград.Ru” со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК Наталью Гацко.

Человеческие останки были найдены детьми на заболоченном участке в воскресенье 13 февраля. Следователи осмотрели место происшествия. Около костных останков находились предметы женской одежды и личные вещи, предположительно, принадлежавшие жительнице Калининграда 1933 года рождения, которую правоохранительные органы разыскивали с лета минувшего года, рассказала Гацко.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.