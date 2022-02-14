Врач назвал психологическую причину переедания

Врач-диетолог Антон Поляков заявил, что основной причиной переедания является нарушение в восприятии себя и окружающего мира. Об этом сообщает Ura.ru

По словам специалиста, только в 5% случаев переедание происходит из-за эндокринологических сбоев. Во всех остальных случаях к нему приводят когнитивные искажения.

Поляков отмечает, что при зависимости от пищи человеку просто необходимо пройти качественную терапию. А иногда причиной переедания становятся ограничения в питании. Человек старается пересиливать себя, но в итоге не выдерживает и употребляет еще больше пищи.