Психологическая консультация 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тысяч рублей

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой в своем личном блоге написал, что психологическая консультация его дочери стоит 50 тысяч рублей - такова цена одного академического часа. Об этом сообщает Readovka.news.

Мужчина планирует дать почитать дочери «Психологию интеллекта и одаренности» Дмитрия Ушакова. Евгений Тепляков считает, что Алисе надо начинать учиться работать с одаренными людьми.

В одном из комментариев к посту женщина рассказала, что ее сын делает успехи в учебе, но плохо справляется с математикой. Тепляков отметил, что матери мальчика вряд ли будет по карману услуга его дочери и посоветовал почитать учебники МГУ.

«Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», – объяснил мужчина.