Названа единственная группа крови, обладатели которой более подвержены раку желудка

Шведские ученые из Каролинского института выяснили, люди с какой группой крови больше подвержены раку желудка. Они в течение 35 лет наблюдали за состоянием более миллиона пациентов. Результаты исследования показали, что рак желудка чаще развивался у обладателей 2 группы крови, пишет kazlenta.kz

Нередко злокачественное новообразование возникало из-за вредных привычек - злоупотребления спиртным и курения, а также применения противовоспалительных препаратов.

А вот обладатели третьей и четвертой группы крови чаще всего страдали от рака поджелудочной железы. Меньше всего подвержены этому заболеванию были пациенты с первой группой крови.