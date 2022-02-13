По данным гидрометцентра республики завтра, 14 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидаются небольшой снег, в отдельных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от -9 до - 14 градусов, при прояснениях - до -18˚. Максимальная температура воздуха днем - от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица.
В ночь с воскресенья на понедельник в Татарстане ожидается до 18 градусов мороза
13.02.2022, 19:43 192
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