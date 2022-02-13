Диетолог рассказал, какие продукты помогают поддерживать здоровье легких

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире передачи "О самом главном” назвал продукты, которые помогают сохранять здоровье органов дыхания, что особенно важно при пандемии коронавируса.

Самыми полезными в этом плане, по мнению специалиста, являются яйца, которые содержат много белка, селена, а также витаминов А, В, D, передает издание "Радио Комсомольская правда".

Врач также отметил, что восстановлению организма способствует молочный жир, а растительные жиры обладают противовоспалительным свойством. А те, кто ест много томатов и яблок, по словам врача, имеют больший объем легких.

“В томатах содержатся необходимые антиоксиданты, которые особенно нужны легким в период пандемии. Чтобы поддерживать здоровье, в сутки нужно съедать хотя бы два помидора”, – заявил эксперт.