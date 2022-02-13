В Татарстане грузоперевозчики вдвое сократили число рейсов в связи со снегопадами

В Татарстане транспортным компаниям пришлось вдвое сократить число рейсов из-за сильных снегопадов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компаний.

«Отрасль грузоперевозок - одна из самых пострадавших [из-за неблагоприятных погодных условий]. Эта зима для нас выдалась аномальная, очень много снега. Дорожные службы, как всегда, не справляются. Из-за этого получается простой техники. Иногда машины сутками стоят, потому что не могут подъехать», - рассказал председатель объединения перевозчиков Казани Владислав Абрамов.

В феврале, по его словам, перевозчики ожидают еще более сложную ситуацию.