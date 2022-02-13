В Казани мужчине, застрявшему между балконами, понадобилась помощь спасателей

Сегодня в Казани спасатели помогли спуститься вниз 40-летнему мужчине, который застрял между двумя балконами 3 этажа. Об этом сообщает ИА “Татар-информ” со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

По номеру вызова экстренных служб 112 сообщили, что на улице Коллективной мужчина застрял между балконами третьего этажа, держится за водосточную трубу. Спасатели ЗПСО №2 прибыли на место, установили трехколенную лестницу и помогли 40-летнему мужчине спуститься вниз, после чего он был передан сотруднику полиции.