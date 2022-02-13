Пять детей отравились хлором в бассейне

В Кемерово пятеро детей оказались в больнице после предположительного отравления хлором в одном из бассейнов. Об этом сообщает ngs42.ru.

Сегодня в соцсетях появилась запись о госпитализации детей после посещения бассейна в Кемерово. Всем пострадавшим якобы поставили диагноз химическое отравление хлором.

По данным прокуратуры, дети действительно накануне вечером ходили в бассейн, но куда конкретно, не уточняется.

Сейчас они находятся в медучреждении под наблюдением.

“С целью установления обстоятельств и причин произошедшего на место выехал прокурор Ленинского района. В ходе проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства о безопасности и защите прав несовершеннолетних”, — говорится в релизе прокуратуры.

Предположительно, дети купались в сауне на улице Тухачевского, 60. Пользователи соцсетей пишут, что такие случаи, но с людьми старшего возраста, уже происходили там и раньше. В сервисе 2ГИС сауна не отмечена, но отзывы о ней есть на картах Google и многие из комментаторов уже несколько лет подряд жалуются на излишнее хлорирование сауны.