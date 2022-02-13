На коляску с грудным ребенком сошел снег

Вчера, 12 февраля, в Кирове на детскую коляску с двухмесячным ребенком обрушилась снежная масса. Мама малыша оставила ее возле одноэтажного магазина на ул. Милицейской и ушла за покупками.

Малыша обследовали травматологи. Госпитализация ему не понадобилась. По факту падения снега с крыши магазина проводится проверка.

По поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока в прокуратура Первомайского района города Кирова проводят проверку зимнего содержания дворов и других общественных территорий.



