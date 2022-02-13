Бегите без оглядки: Глоба назвал три знака зодиака, которые могут отравить жизнь любому

Среди 12 знаков зодиака есть 3 очень токсичных, которые при определенных обстоятельствах могут отравить жизнь любому. Павел Глоба назвал тех, от кого лучше держаться подальше. Представители этих знаков сильно постараются стереть вас в порошок, если вы перейдете им дорогу.

Рыбы

Творческие и одухотворенные Рыбы способны легко завоевать доверие окружающих. Однако если вы их вдруг подведете, то не просто лишитесь их доверия, но и обретете в их лице страшного и коварного врага, который не постоит за ценой, чтобы испортить вам жизнь.

Если вы работаете с представителем этого знака, не давайте ему злоупотреблять просьбами, иначе довольно скоро Рыбы переложат на вас большую часть работы, а восстановить справедливость будет очень сложно.

Скорпион

Скорпионы могут ловко присваивать себе достижения других. Проект – совместный, но все лавры достанутся Скорпиону. Поэтому с представителями знака очень трудно взаимодействовать или работать в команде.

Скорпиону не составит труда увести партнера у товарища, подставить кого-то, кто им навредил или просто не нравится. Также они могут без причин срывать свое зло на окружающих. Рядом с ними выдерживают только очень терпеливые люди.

Дева

Потоком бесконечной критики по любому поводу Дева способна отравить существование любого. Представители знака будут давать советы, даже если их об этом не просили, и очень обидятся, если их оставят без внимания. Поэтому совместное существование с Девой для многих невыносимо, за исключением терпеливых людей, способных все прощать Девам.