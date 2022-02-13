Изрезанный матерью пятилетний мальчик находится в тяжелом состоянии

Пятилетний мальчик из Саратовской области, которому нанесли множественные ножевые ранения, находится в тяжелом состоянии.

Ранее, в ночь на субботу, в службу скорой помощи поступил вызов из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавской в Энгельсе. Бригада медиков была на месте спустя 10 минут. Они госпитализировали пятилетнего ребенка с колото-резаными ранениями.

По подозрению в покушении на убийство мальчика задержали его 29-летнюю мать. В прокуратуре области уточнили, что женщина воспитывает мальчика одна. Глава Минздрава региона сообщил, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенок сперва был доставлен в больницу, где ему оказали помощь и не дали умереть. Затем мальчика перевели в профильную клинику.