Названа единственная группа крови, обладатели которой становятся золотыми донорами

Французские учены из Национальной лаборатории иммунногематологии определили особенность редчайшей группы крови. Всего 43 человека на планете являются ее обладателями.

В науке были известны 8 типов крови, у каждого из которых свой подтип, передает Focus Online. Позже ученые узнали о существовании еще одной группы крови, которую назвали «золотой».

Новый тип крови – это RhNull. Данная группа не подпадает ни в одну классификацию обычной системы, ведь ее резус-фактор – нулевой. Такая кровь очень ценна в медицине и науке.

Ценность в следующем: носители этой крови способны стать лучшими донорами во всем мире. А вот им самим, к сожалению, можно переливать кровь только с таким же резус-фактором, как у них.