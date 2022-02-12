Авария унесла жизни мужчины и женщины, трое детей пострадали

12 февраля в Курганской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли мужчина и женщина. Также пострадали четверо, трое из которых – дети, передает ГИБДД региона.

Предварительно известно, что водитель Лады Приора вышел на обгон в условиях недостаточной видимости, затем врезался в Hyundai. Водитель и женщина-пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте. 22-летняя девушка-пассажир получила телесные повреждения, еще один несовершеннолетний пассажир – травмы.

Водитель Hyundai при столкновении не пострадал. Телесные повреждения получили его дочери дочери 9 и 13 лет. Им назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.