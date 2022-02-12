Мужчина выпал с 13-го этажа с криком «За ВДВ!» и выжил

В Москве пьяный местный житель выпрыгнул из окна собственной кухни с криком «За ВДВ!». После ссоры с женой 45-летний мужчина выпал с 13-го этажа в сугроб.

Женщина рассказала, что вечером 10 февраля она пришла домой с работы, они с мужем сходили в магазин, затем она приготовила ужин. Временно безработный супруг имел привычку выпить, из-за чего дома началась ссора.

После нее женщина ушла в другую комнату, уже оттуда она услышала звук открытия окна и крик мужа. Она выбежала на кухню, выглянула в окно и увидела супруга в сугробе. К моменту ее выхода из дома мужчина сидел у дома в сознании и жаловался на боль в ноге.

Его увезли в больницу. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, он в коме. У прыгуна зафиксированы ссадины и переломы по всему телу. Кроме того, он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.