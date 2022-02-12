Смертельное путешествие: В результате столкновения ВАЗа и КАМАЗа погибли четыре человека

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на федеральной дороге Р-22 "Каспий" в Калмыкии, в результате чего четыре человека погибли и один госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"В 13:15 мск на 186-м км федеральной дороги Р-22 "Каспий" (Кетченеровский район) произошло столкновение двух транспортных средств - грузового транспортного средства "Камаз" и машины ВАЗ-2121. По предварительным данным, в результате столкновения от полученных травм на месте ДТП умерли водитель и три пассажира ВАЗ-2121, один пассажир легковушки доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Погибшие - жители Калмыкии, водитель КАМАЗа - житель Дагестана. По предварительным данным, водитель грузовика не пострадал, уточнили в пресс-службе ведомства.