Дети плакали и хотели кушать: Мать бросила двух детей в квартире без еды и воды

В подмосковном городе Апрелевка спасли двух малышей, которых мать бросила дома без еды и воды. Две девочки трех лет и трех месяцев несколько суток были заперты в квартире и постоянно плакали. Их услышали соседи.

Именно они и обратились к инспектору по делам несовершеннолетних, а потом и в полицию. Детей изъяли и отправили в местную больницу.

Позже была обнаружена и мать малышей. Она находилось в состоянии алкогольного опьянения. По некоторым данным, женщина ведет асоциальный образ жизни. По факту случившегося прокуратура начала проверку, сообщает "Пятый канал".