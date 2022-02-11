Мужчина на глазах у детей поджег машину с бывшей женой внутри

28-летний житель Нижнего Тагила обвиняется в угрозе убийством бывшей жене. На глазах у собственных детей мужчина запер ее в машине и совершил поджег, сообщает прокуратура по Свердловской области.

Случай произошел вечером 15 января текущего года. Бывшая пара поссорилась, следуя на автомобиле вместе двумя детьми 5 и 9 лет. В ходе ссоры на почве ревности мужчина вынудил экс-супругу остановить машину у одного из магазинов района. Он приказал детям выйти из автомобиля, а сам облил переднее сиденье и коврик моторным маслом и поджег их. Таким образом мужчина хотел запугать бывшую жену.

В это время обвиняемый угрожал женщине убийством и удерживал двери машины. Однако экс-супруге вырваться.

Мужчина является инвалидом третьей группы. Выяснилось, что его и раньше привлекали к уголовной ответственности за подобные случаи с бывшей женой. Дела не доходили до суда из-за ее же ходатайства.

Теперь женщина принципиально настаивает на привлечении бывшего мужа к уголовной ответственности. Дело передано в суд. Мужчину могут лишить свободы на срок до двух лет.