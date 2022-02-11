Если близкие — далеко: KazanExpress бесплатно доставит подарки в 115 городов России

Пользователи KazanExpress могут отправить подарки родным и близким в другие города, не выходя из дома. В любой из 115 населенных пунктов России, где есть пункты выдачи маркетплейса, заказы привезут за один день.

Чтобы отправить презент, на KazanExpress нужно выбрать и оплатить необходимые товары, а в адресе доставки и данных получателя указать город, пункт выдачи и контакты человека, которому он предназначен. В день доставки адресату придет сообщение с кодом, а отправитель узнает о получении в личном кабинете. Доставка в пункты выдачи бесплатна от любой суммы заказа: можно отправить как милую безделушку, так и дорогую вещь. Если нужна доставка до дома, посылку привезет курьер, эта услуга бесплатна при сумме заказа от 2500 рублей.

Заказ придет не в праздничном оформлении, а в фирменном красном пакете, который прямо на пункте выдачи примут и отправят на переработку. Доставка доступна не только в праздники, но и в любой день. Посмотреть список городов, выбрать и отправить сюрприз можно в приложении и на сайте KazanExpress.