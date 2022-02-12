WADA обжалует в суде снятие временного отстранения с Валиевой на Олимпиаде-2022

Сегодня, 11 февраля, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало официальное заявление о подаче апелляции на решение РУСАДА об отмене временного отстранения фигуристки сборной России Камилы Валиевой от участия в Олимпийских играх-2022.

По их мнению, к спортсменке неправильно был применен антидопинговый кодекс.

Сегодня Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. В заявлении указано, что образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, был положительный на запрещенное вещество триметазидин.

Однако, РУСАДА сняло временное остранение с фигуристки.

В настоящее время Валеева будет тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений. Поока Спортивный арбитражный суд не вынесет иное решение относительно ее статуса на Олимпийских играх.

Дело будет рассмотрено до 15 февраля, когда в Пекине стартует турнир одиночниц, в котором заявлена Камила Валиева, пишет sport-express.ru.