Шестиклассник получил травму спины после конфликта с физруком

Инцидент произошел в четверг, 10 февраля. На уроке ученики играли в баскетбол. Шестиклассник Эльнар не поделил мяч со своим одноклассником, и они поссорились. Но мальчики помирились друг с другом и продолжили заниматься.

Затем учитель Салават Раисович стал ругать Эльнара, отчитывать его за то, что тот, по его мнению, что-то сделал неправильно. После чего со всей кинул ребенку в спину мяч.

«Он вообще агрессивный и так иногда может чем-то в ребят кинуть. Я чуть не упал, он не подошел, не извинился, а продолжил смотреть, как одноклассники играют. Я пошел к директору школы сразу и рассказал, что случилось. Мы пришли с директором к учителю, директор выслушала его и вместо того, чтобы меня защищать, стала меня тоже ругать», — поделился школьник.

Дома ребенок долго не хотел рассказывать о произошедшем и только жаловался на сильную боль в спине. Но родителям все же удалось разговорить его и выяснить, что случилось. Они вызвали скорую. Мальчику вкололи обезбаливающее и отвезли в больницу. Там у него диагностировали ушиб мягких тканей поясницы. А вечером домой к родителям Эльнара пришли учитель физкультуры с женой, которая высказала недовольство по поводу того, что они обратились за медицинской помощью.

Как выяснилось, физрук был родственником директора школы. Вот как она прокомментировала ситуацию:

«В школе шел седьмой урок. Во время него ко мне в кабинет зашел мальчик, ученик шестого класса, и рассказал, что на уроке у него произошла потасовка с одноклассником и учитель, чтобы их разнять, кинул в них мячом", — рассказала директор школы Фидалия Каримова. — "Мяч попал в этого мальчика. Я спросила у ребенка, как он себя чувствует, нужна ли помощь. Он сказал, что обижен и расстроен. Мы пошли в спортзал, дети там продолжали играть в баскетбол. Я всех построила, расспросила, что случилось. Сделала замечание и детям, и учителю. Учитель, так уж получилось, мой родственник, но защищать я его не буду. Замечание он получил. Я спросила мальчика, может ли он дальше продолжать урок или его отпустить домой или к медику, он сказал, что останется на уроке. После этого у нас еще было общешкольное мероприятие, где мальчик принимал активное участие. А вечером я узнала, что он был в больнице, испугалась, чтобы ничего страшного не случилось. Позвонила в больницу, мне сообщили диагноз и что мальчику выписали мазь, дали освобождение от уроков физкультуры. Сегодня в школе расспросила у его брата, как себя чувствует ученик. Тот сказал, что спит дома, все хорошо».