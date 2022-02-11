Yota обнуляет трафик на IVI, Spotify и TikTok в День Святого Валентина

14 февраля Yota признается в любви к своим клиентам и не будет считать трафик на онлайн-кинотеатр IVI, музыкальный сервис Spotify и приложение TikTok, чтобы каждый пользователь смог выбрать занятие на этот вечер по душе.

«Для кого-то 14 февраля – это долгожданный День всех влюбленных и один повод для свидания с любимым человеком, для других же – самый обыкновенный день. Мы решили обнулить трафик на наиболее популярные в своих категориях приложения – IVI, Spotify и TikTok – и надеемся, что это порадует наших клиентов вне зависимости от наличия второй половинки. С Yota можно посмотреть фильм, послушать музыку или зависнуть в TikTok и не переживать о потраченном трафике», — прокомментировала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

Пользователи мобильного оператора Yota всегда могут выбрать точное количество минут и гигабайт в пакете, а также приобрести безлимитный доступ к любимым мобильным приложениям: «ВКонтакте», Facebook + Facebook Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, YouTube, а также многим другим.