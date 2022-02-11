В Татарстане за сутки COVID-19 подхватили более 2 тысяч человек

Ковидная статистика в Татарстане неизменно растет: за последние сутки в регионе зафиксировали 2238 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии их стало 62 727.

В лидерах, как обычно, Казань с показателем 1110 заболевших и Набережные Челны – 263 заразившихся. 228 человек из числа выявленных лечатся в стационарах, остальные 2010 – на дому.

За все время от коронавируса умерло 1646, в том числе шестеро за последние 24 часа. Выздоровело за весь период 43 679 человек, из них 1098 – за минувшие сутки.