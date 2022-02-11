Собаки насмерть загрызли женщину

В Переяславле-Залесском утром в четверг в ЦРБ спустя час после госпитализации скончалась женщина, поступившая в медучреждение с многочисленными ранами от укусов и обморожением. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

"По предварительной версии причиной случившегося стало причинение вреда здоровью, повлекшего смерть, вследствие укусов бродячих собак", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Сотрудники ведомства начали проверку. В ходе неё выяснилось, что ответственность за обращение с безнадзорными животными в Переяславле-Залесском лежит на многофункциональном центре развития города. Установлено, что он своевременно не заключил контракт на отлов бродячих собак в 2022 году.

Сообщается, что материалы проверки направят следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.