РГС Банк и банк «Открытие»: автолюбители Казани увеличили кредитные аппетиты

РГС Банк и банк «Открытие» в ходе опроса выяснили, на какие суммы и на каких условиях казанские автолюбители предпочитают оформлять кредиты. Большая часть опрошенных (47%) готовы взять автокредит размером не более 500 тысяч рублей. При этом в 20 раз по сравнению с прошлым годом выросло число заемщиков, планирующих оформить автокредит свыше 1 млн рублей. А наиболее важными параметрами при его оформлении казанцы назвали низкую процентную ставку (78% опрошенных) и отсутствие обязательного требования к оформлению каско и других страховок (48%).

Большая часть опрошенных казанцев (47%) готовы взять автокредит или кредит наличными на покупку машины на сумму не более 500 тысяч рублей. На втором месте по популярности сумма от 500 тысяч до 1 млн рублей - ее выбрали 33% респондентов. По 10% казанцев готовы оформить кредит на сумму от 1 млн до 1,5 млн рублей и от 1,5 млн до 2 млн рублей. Займы более 2 млн рублей автолюбители Казани рассматривают крайне редко.

Годом ранее автокредит до 500 тысяч рублей планировали взять 61% потенциальных покупателей Казани, от 500 тысяч до 1 млн рублей - 38%, на сумму 1-1,5 млн рублей – только 1%. Оформлять кредиты более 1,5 млн рублей казанцы были не готовы. На фоне роста цен и среднего чека по автокредиту всё меньшее количество заёмщиков укладываются в 1 млн рублей при оформлении автокредита на машину мечты, и всё больше потенциальных владельцев увеличивают кредитные аппетиты для финансирования сделки по приобретению авто. Так, в этом году уже 20% заемщиков планируют оформить кредит свыше 1 млн рублей по сравнению с 1% годом ранее.

При этом готовность взять кредит более 1 млн рублей на покупку автомобиля чаще выражают мужчины (20% против 13% женщин). Среди опрошенных старше 55 лет каждый четвертый (25%) не против оформить такой крупный займ, в то время как только 17% молодых людей 18-30 лет могут позволить себе автокредит более 1 млн рублей.

Наиболее важным параметром при рассмотрении кредита 78% будущих казанских автовладельцев назвали максимально низкую процентную ставку. Отсутствие обязательного требования к оформлению каско и других страховок значимо для 48% респондентов. Почти столько же (45%) отметили важность отсутствия залога. Еще 39% опрошенных указали такой параметр, как минимальный пакет документов. Примечательно, что казанцы выбирали его чаще, чем респонденты в других городах-участниках опроса. Еще 14% назвали важным отсутствие требований к автомобилю, 11% - отсутствие первоначального взноса. Интересно, что для женщин более значимы низкая процентная ставка (83%) и отсутствие залога (51%) – против 76% и 46% у мужчин соответственно.

Не менее значимой оказалась скорость получения кредита. 61% казанцев назвали ее решающим фактором для получения кредита при покупке автомобиля. Остальные 39% все-таки готовы подождать и предоставить дополнительные документы. Женщины ценят скорость получения кредита чуть больше мужчин – 72% против 68% соответственно. А вот вариант ожидания чаще других выбирали респонденты старше 55 лет (42%): для них оперативность оформления займа не является решающим фактором.

«Дефицит автомобилей и непрекращающийся рост цен на них на фоне падения реальных доходов населения привели к тому, что купить автомобиль без помощи кредита становится все сложнее. Закономерно растет и популярность кредитных программ. Так, в 2021 году клиенты подали в банк на 43% больше кредитных заявок на покупку машины, чем в 2020 году. Количество сделок за год также выросло на 43%, а объем выдач в денежном эквиваленте увеличился в 2 раза, — отметила директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. — Автокредит сегодня позволяет приобрести желаемый автомобиль, даже если пришлось выйти за рамки бюджета, и в то же время успеть до очередного подорожания. Плюс к этому выгода в текущих реалиях очевидна: переплату по банковским процентам по прошествии нескольких лет, вероятнее всего, нивелирует рост цен на автомобили».

* В исследовании приняли участие 1700 респондентов в возрасте 18+, география исследования – города России с населением 500 тыс +, метод сбора данных – анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные – январь 2022 года.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) – российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Входит в ТОП-5 лидеров рынка по выдачам и ТОП-10 по портфелю автокредитов. Сеть кредитной организации охватывает более 90 городов в 64 субъектах России. К сотрудничеству с банком подключены более 3,3 тысяч партнеров-автосалонов по всей России. Особый акцент делается на цифровой трансформации бизнеса и развитии онлайн-каналов оформления финансовых продуктов в «один клик». Ключевой проект в рамках построения омниканальной модели продаж - маркетплейс по покупке и продаже автомобилей Bankauto.ru. Банк обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB+». www.rgsbank.ru