В Казани пройдут публичные слушания проекта засыпки Казанки для строительства Соборной мечети

Участок, который выбрали для строительства мечети - это акватория районе центра семьи "Казан". Стало известно, что в Казани пройдут открытые слушания по созданию участка для строительства.

Цель проекта – увеличить площадь территории под строительство Соборной мечети, организовать зону отдыха и благоустроить левобережную часть Куйбышевского водохранилища у «Чаши».

Уже 4 марта в 10:00 по адресу: ул. Николая Ершова, 57а, КЦ «Сайдаш» пройдут общественные слушания. Для тех, кто не сможет посетить, мероприятие будут транслировать в Zoom, сообщили на официальном сайте управления архитектуры казанского исполкома.

На планировку территории под строительство мечети выделят почти 13 миллионов рублей.