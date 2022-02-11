О допинг-тесте Валиевой, сожжении 3 454 подделок и застрявшей «скорой»: Главное на утро 11 февраля

11 февраля – Всемирный день больного. Однако последние два года в пору объявлять таковым каждый день, в том числе минувший. За прошедшие сутки Татарстан снова побил ковидный антирекорд. Да и погода пока не успокаивается. А обсуждения вокруг скандала с допинг-тестом Камилы Валиевой продолжаются. Предлагаем подборку самых интересных новостей на утро 11 февраля.

ПОГОДА

В пятницу, 11 февраля, в Татарстане будет облачная погода. Днём преимущественно снег, местами слабая метель. Дневная температура воздуха будет колебаться от -6 до -1 градуса.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

Рекорды с космической скоростью: за сутки в Татарстане зафиксировали 1 725 случаев коронавируса. Днем ранее показатель составлял 1 514 случаев.

927 человек выздоровели за последние 24 часа. От осложнений коронавируса скончались двое больных ковидом татарстанцев.

ТРАНСПОРТ

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. Кроме того, в общественном транспорте продолжает действовать система QR-кодов. Без них пользоваться транспортом запрещено.

ГИБДД Татарстана призывает жителей и гостей республики быть очень осторожными на дорогах. Ожидается ухудшение дорожной и погодной ситуации. По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица и снежные заносы.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

"Все начали вопить направо и налево": Песков вступился за татарстанскую фигуристку Валиеву

В преддверии награждения в Пекине появились сообщения о сомнительном допинг-тесте у Камилы, которая принесла нашей команде "золото". В Кремле ответили на слухи вокруг скандала с допинг-тестом 15-летней татарстанской фигуристки Камилы Валиевой (Подробности).

В Казани суд приговорил к сожжению 3,4 тысячи вещей-подделок знаменитых брендов

Ранее полицейские возбудили уголовное дело, изъяли из местного магазина 3 454 единицы одежды и обуви, аксессуаров, которые были контрафактными. На всех вещах стояли громкие и знаменитые имена компаний, но сами вещи к этим брендам никакого отношения не имели (Подробности).

Фото: пресс-служба МВД Татарстана

Управляющую компанию Челнов наказали за застрявшую в снегу «скорую»

Прокуратура Набережных Челнов проверила случай, когда во дворе дома №17/03 машина скорой медпомощи не смогла проехать из-за неубранного снега. На дороге создалась колея, где и застрял автомобиль (Подробности).

Стоматолог проколол шприцем глаз пятилетней девочке, когда лечил ей зуб

Установлено предварительно, что девочка с родителями пришла в частный кабинет на улице Доблести в Санкт-Петербурге. Врач хотел обезболить десну, но малышка дернулась, и игла шприца вошла ей в правый глаз (Подробности).

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного. Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II. В своем специальном послании он отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Дмитрий, Константин, Роман, Иван, а также Яков, Лука, Юлиан, Герасим и Игнат.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 11 ФЕВРАЛЯ

11 февраля православные христиане чтут память святителя Лаврентия Печерского. В народе этот день считается не самым благоприятным – наши предки верили, что на земле шалят ведьмы, поэтому из дома после заката старались не выходить.

Что можно делать

Наши предки старались всеми способами защитить свой дом от нечистой силы. В ход шло все: кресты над окнами, топор под порогом, а также разбрасывали вокруг дома засохший чертополох. Считается, что это растение наилучшим образом отгоняет ведьм.

Также в эту дату можно заняться работой, но не стоит себя загружать слишком сильно. Тяжелый труд не поощряется, но и лениться тоже не стоит, а то будут проблемы со здоровьем.

Что нельзя делать

В этот день запрещено оставлять надолго детей, обижать их или заставлять что-то делать. Согласно приметам наших предков, если ребенок будет один и не занят любимым делом, то на него могут напасть злые духи.

11 февраля нельзя выходить на улицу после захода солнца. Если и делать это, то нужно брать с собой еще одного человека. Если и такой возможности нет, то в карман нужно положить фото близкого человека. Так вы убережете себя от влияния нечистой силы.