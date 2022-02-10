Причина медленной уборки снега, труп в подвале дома и сокращение парковок: Главное на 10 февраля

Европа постепенно отказывается от ограничений, а в Татарстане об этом и не думают. Тем временем в регионе зафиксирован случай подмены тела погибшего от коронавируса и двойного столкновения пенсионерки с иномаркой. Вечерний дайджест поведает о самом интересном за день.

В Татарстане мужчина, много раз нарушавший ПДД, дважды переехал пенсионерку

Автомобиль двигался задним ходом, пенсионерка стояла. Водитель, вероятно, не заметил ее при осуществлении маневра, и сбил в первый раз, бабушка оказалась под колесом. После этого водитель продвинулся вперед, и переехал старушку еще раз (Подробности).

Фото: Татарстан-24

Мэр Казани Метшин объяснил, почему город никак не могут очистить от снега

"Снегом зимой никого не удивишь, но в Интернете уже ходит шутка, что Россия большая, а снег вывозить некуда. Это точно про Казань», - отметил мэр города (Подробности).

Тело умершего от коронавируса мужчины подменили перед погребением

Родные покойного заметили, что усопший сам на себя не похож только после отпевания, когда присмотрелись получше, ведь хоронили его в закрытом гробу (Подробности).

В подвале дома в Челнах, где прогремел взрыв, нашли труп человека

Личность его пока не установлена. На вид ему 30-35 лет, давность смерти - около двух недель (Подробности).

В Казани после жалоб горожан решили сократить количество мест на муниципальных парковках

Ранее количество машиномест на муниципальных парковках составляло 6 752. Теперь их станет 6 686. Также известно, где именно появятся новые парковочные места (Подробности).