Легко и вкусно: Регина Тодоренко поделилась рецептом салата, на котором быстро похудела после родов

Регина Тодоренко очень быстро восстановилась после родов, и многие женщины гадали, как ей это удалось. Не секрет, что Регина ведет активный образ жизни, а также уделяет большое внимание питанию.

Сама Регина в одном из интервью "СтарХит" отметила, что не пьет газировку, не ест фастфуд, жирное мясо и чипсы.

При этом Регина любит готовить, и часто делает это вместе со своим супругом и сыном. С женщинами, которые хотят поддерживать физическую форму, Регина решила поделиться фирменным рецептом домашнего салата из морепродуктов. Именно такой она часто готовила себе после родов, и быстро смогла сбросить лишнее.

Салат с морепродуктами по рецепту Регины Тодоренко - что понадобится

2 томата;

400 гр. (неочищенных) креветок;

2 зубчика чеснока;

100 мл сметаны (жирность не более 10-15%);

соль (по вкусу);

несколько веточек свежей петрушки или другой зелени, какая нравится.

Приготовление

Креветки опускаем в кипящую подсоленную воду и варим 3 минуты. Потом достаем, остужаем и чистим.

Томаты нарезаем небольшими кубиками, не стоит делать огромные помидорные ломти, чтобы не испортить эстетический вид салата.

Нарезанные томаты помещаем к очищенным креветкам, добавляем чеснок, измельченный или пропущенный через пресс. Посыпаем мелконарезанной петрушкой.

Заправляем салат сметаной, добавив соль по вкусу. Приятного аппетита!