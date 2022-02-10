На Кузбассе решили полностью отказаться от QR-кодов, чем ответит Татарстан?

Накануне стало известно, что в одном из регионов России отменили систему QR-кодов. На Кузбассе продолжают бить антиковидные рекорды: на 8 февраля число зараженных коронавирусом составляло 1999 человек. Однако это не помешало правительству региона снять некоторые ограничения.

Так, в Кемеровской области отменили требование QR-кода о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе в общественных местах. Помимо этого, в регионе снова можно проводить спортивные мероприятия, но с заполняемостью объектов не более 70%. Не менее радостная весть для заведений общепита: теперь им разрешается работать после 23:00 и до утра.

В Европе ограничения начали снимать целыми странами. В Швеции, Дании, Норвегии, Великобритании и Финляндии отказались от основных ограничений из-за высокого уровня вакцинации. Остальные запреты перестанут действовать в феврале-марте текущего года.

Фото: РИА Новости

Также накануне вирусолог, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал отмену антиковидных мер и в России. По его мнению, власти страны откажутся ограничений, если они перестанут стимулировать вакцинацию от коронавируса.

«Я всем говорю, что пандемия прекратится скоро, сама по себе, природными механизмами. Чем меньше мы вакцинируем, чем меньше мы проводим клинические мероприятия, тем больше у нас умрёт людей. Если людей немного — не вакцинируйтесь, не соблюдайте масочный режим. Люди будут при этом умирать, но, по-видимому, большинству на это плевать. И QR-коды не нужны, если не думать о жизнях людей», — цитирует Альтштейна NEWS.ru.

Тем временем в Татарстане вопрос о снятии каких-либо ограничений вовсе не рассматривается. Это подтвердила и вице-премьер Татарстана, руководитель оперштаба республики по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева.

«Абсолютно точно сегодня вводимые ограничения рекомендуется регионам Российской Федерации не снимать», - заявила она.

Фазлеева также сообщила, что масочный режим в общественном транспорте тоже продолжит действие.