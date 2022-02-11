Во все тяжкие: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых в 2022 году ждут бомбические романы

Советский и российский астролог Павел Глоба при составлении прогноза на весь 2022 год уделил особое внимание сфере любви и взаимоотношений знаков Зодиака, и быстро стало понятно, что только трем представителям зодиакального круга год Водяного Тигра обещает бомбические и головокружительные романы. Используйте такой шанс.

Близнецы

У Близнецов слишком затянулся процесс личной неопределенности. В этом году, начиная с февраля, повышаются шансы на удивительные любовные приключения. Главное, чтобы представители знака были готовы открыть свое сердце всему новому, что придет в их жизнь. Одинокие Близнецы могут встретить свою судьбу, и роман будет иметь счастливое и долгое продолжение.

Весы

Весов ждут захватывающие приключения, начиная с марта. Отпуск обещает приятный курортный роман, а если отпуска не предвидится, не исключен приятный служебный роман. Романтически настроенным Весам от любви в этом году ни спрятаться, ни скрыться. Но вот серьезных отношений ждать не стоит. Приятные и запоминающие романы вряд ли выльются в долгосрочные отношения.

Козерог

Представители знака давно соскучились по ярким чувствам и нуждаются в перезагрузке эмоциональной сферы. И такой шанс у них появится уже к лету. Отдаваясь увлечению, советует Глоба, Козерог не должен забывать об обязанностях, в противном случае возможны проблемы на работе, с финансами - влюбленный Козерог обо всем готов забыть.