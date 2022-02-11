Россиянам рассказали, как выявить COVID-штамм «омикрон» по самому частому симптому, который встречается у 90 % заболевших коронавирусной инфекцией. Речь о насморке, сообщает SM-News.

По словам врача-пульмонолога Натальи Эсауловой, насморк при "омикроне" протекает более длительно и сопровождает пациента практически весь период недуга – от 3 до 7-10 дней.

При других заболеваниях, включая ОРВИ, насморк менее продолжителен. Хотя наиболее точным способом диагностики коронавируса остаются все-таки ПЦР-тесты, а не собственные наблюдения заболевшего.